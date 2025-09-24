Pottyondy Edina: Azért különösen súlyos ez az ügy, mert ha igaz, akkor nemcsak egy nagy hatalmú ember lepleződik le, hanem a miniszterelnök is

Tegnap egy ócska, hatásvadász, másokra mutogató magyarázkodással Semjén Zsolt végleg magára húzta a netes fórumokon terjedő pletykát

– írta Facebook-oldalán Pottyondy Edina utalva a miniszterelnök-helyettes parlamentben elhangzott felszólalásában, melyben a Szőlő utcai javítóintézet ügyéről szólva azt mondta, ördögien felépített karaktergyilkossági kísérletnek lehetnek a tanúi az emberek, ez maga a vérvád, a Bibliából ismert Belzebub-vád.

Pottyondy szerint „nem volt előzmény nélküli ez a pánik.” Úgy folytatta, két hete Gulyás kancelláriaminiszter ahelyett, hogy a vádak kivizsgálását ígérte volna, karaktergyilkos mocskolódásba kezdett a Kormányinfón. „Alkoholizmussal és korrupcióval gyanúsítgatta azt a gyermekvédelmi szakembert, aki magas rangú kormányzati szereplők érintettségét vetette fel a Szőlő utcai gyermekpr0st1túció kapcsán” – írta.

Azért különösen súlyos ez az ügy, mert ha igaz, akkor nemcsak egy nagy hatalmú ember lepleződik le, hanem a miniszterelnök is. Eddig el lehetett adni, hogy Orbán Viktor nem tud a gyermekvédelemben uralkodó állapotokról, fel lehetett áldozni két alvezért, hogy kimenekítsék a Főnít a kegyelmi ügyből, és lehetett a hatóságokra, az ügyészségre, a véletlenre, a baloldali háttérhatalomra mutogatni a hosszú és eredménytelen nyomozások, a felháborítóan enyhe ítéletek, az elsikkadt ügyek vagy a Fidesz-közeli elkövetők kapcsán. Semjén Zsolt esetében ez nem történhet meg

– tette hozzá.

Pottyondy szerint ugyanis ha Semjén Zsolt érintettsége igazolódik, akkor arról Orbán Viktor és Rogán Antal biztosan tudott.

„A legelkötelezettebb Fidesz-szavazók számára is nyilvánvaló lesz, hogy nemcsak a korrupció, nemcsak a következménynélküliség, hanem még a legförtelmesebb bűn is csak egy hatalmi kártya, a hűség garanciája a NER-ben. Hogy ezt a rendszert sátáni gonoszság szervezi” – folytatta.

Kérdés, folytatta Pottyondy, hogy ebben a helyzetben, ilyen tétek mellett mennyire számíthat Magyarország gyors és szakszerű nyomozásra.

Félek, hogy semennyire. Független vizsgálóbizottság, különleges jogosítványokkal rendelkező nyomozócsapat kellene, hogy a közvélemény megnyugtató választ kapjon.

A bejegyzést azzal tárta: „azt se felejtsük, hogy Semjén Zsolt mindaddig ártatlan, amíg az ellenkezője be nem bizonyosodik. Azt pedig a kormányzatnak nem szabadna elfelednie, hogy a magyaroknak joga van tudni a kegyelmi ügy hátterét, jogunk van tudni, hogy miért nem csaptak le évekig a bicskei és a Szőlő utcai szörnyekre, és jogunk van tudni, hogy ezek a gazemberek kaptak-e politikai védelmet. Ha továbbra is akadályozzák a transzparens, független vizsgálatot, az felér egy beismerő vallomással.”

