Novák Katalin: Megtanultam, hogy nagyon meg kell gondolni, mikor, melyik tanácsadójára mennyire hallgat az ember

Novák Katalin egyórás pórdiumbeszélgetésen vett részt kedden Temesváron. A Közéleti Kávéház értelmiségi klub eseményén a 444 is ott, és próbálta szóra bírni a kegyelmi botrányba tavaly februárban belebukott volt köztársasági elnököt. A lap most közzétette a teljes beszélgetést, ami azért számít kuriózumnak, mert Novák Katalinnak ez volt az első hosszabb nyilvános szereplése lemondása óta.

Novák Katalin arról is szót ejtett, hogy a szöuli főpolgármester demográfiai ügyekért felelős tanácsadójaként is tevékenykedik.

A volt államfő említést tett saját egykori tanácsadóiról is. Mint emlékezetes, Balog Zoltán a kegyelmi botrány kirobbanása után pár hónappal azt állította, az ő tanácsára adott kegyelmet K. Endrének Novák, aki Temesváron azt a kérdést kapta, hogy mennyire bízhat meg egy államfő a tanácsadóiban:

A legfiatalabb államfő voltam, most a legfiatalabb volt államfő vagyok. Az, hogyha fiatal az ember a politikában, mint ahol bárhol, az azt is jelenti, hogy kevesebb tapasztalattal rendelkezik, mint a nála idősebbek. Ezért kiemelten fontos volt nekem, hogy meghallgassam a tanácsadókat. Ennek többféle formája volt. Volt a nyilvánosság számára is ismert tanácsadó testület, de volt olyan, ami informális volt és rendszeresen találkoztunk.Gyakorlatilag minden fontosabb kérdésnél igyekeztem körbejárni a hozzáértőknek a véleményét és a nálam sokkal jobban az adott ügyhöz értőknek a véleményét is, és olyanokét, akiket tisztelek, becsülök.

Nagyon fontosnak tartottam azt is, hogy vitatkozzanak velem, és szembesítsenek azzal, ha máshogy látnak valamit, mint ahogy én. Mindig mondtam, hogy van az a pont, amikor majd jelzem, hogy most már ne vitatkozzanak tovább, és vagy sikerült meggyőzni, vagy nem sikerült meggyőzni, mert a döntést a végén valahogy meg kell hozni az embernek, és vállalni az azzal járó felelősséget. Tehát meggyőződésem, hogy kellenek a tanácsadók, jól kell megválasztani a tanácsadókat, kellő alapossággal, és azt is megtanultam, hogy nagyon meg kell gondolni, hogy mikor, melyik tanácsadójára mennyire hallgat az ember.