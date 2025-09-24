„Gyűlölik, mert érzik a vesztüket” – Szentkirályi Alexandra védelmébe vette Szabó Zsófit

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője védelmébe vette a TV2-s műsorvezetőt, Szabó Zsófiát, akit több kritika ér manapság amiatt, hogy egy ideje nyíltan beállt a kormánypárt mögé. A hétvégén Rákay Philip NER-es üzletemberrel együtt ő vezette a Fidesz legutóbbi arénás kampányshow-ját, a digitális polgári körök első offline találkozóját is.

„Lenézik, mert anya, fenyegetik, mert kiállt a véleménye mellett, gyűlölik, mert érzik a vesztüket” – mondja Szentkirályi szerdai Facebook-videójában Szabóról.

A fideszes politikus ezután Molnár Áronhoz szól, aki nemrég szintén egy videóban többek között azt üzente a TV2-s műsorvezetőnek, hogy „elegünk van a képmutatásotokból, a kétszínűségetekből, hazugságaitokból, amivel túl fájó lenne szembenéznetek, ezért inkább szolgáljátok. És nem ingyen”.

Tudod, nagyon bátor és férfias dolog nőkkel kötekedni a neten, a példaképed, Magyar Péter is világbajnok ebben

– üzente Szentkirályi Alexandra a színésznek, aki felszólalt a társulata vasárnapi tüntetésén, amelyet elsősorban a gyűlöletkeltő kormánypárti plakátok ellen rendeztek.

A politikus úgy összegezte gondolatait, hogy szerinte az ellenzékieket a hazugság, a gyűlölet és az agresszió tartja össze, és azt mondta Molnárnak, hogy ezért fogja „a messiásod is a történelem szemétdombján végezni, te meg mehetsz vissza pólókat árulni”.

Szabó Zsófiát a DPK-s hétvége után közel 2000-en kikövették az Instagramon. A műsorvezető augusztusban alapító tagja lett a Gazdálkodj Okosan Digitális Polgári Körnek, majd nagykövetként csatlakozott Szentkirályi Női DPK-jához is.