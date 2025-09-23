Lakner Zoltán durván bírálja Semjén Zsoltot

Az őszi ülésszak parlamenti nyitónapján Orbán Viktor kormányfő után – némiképpen váratlanul – helyettese, Semjén Zsolt is indulatosan reagált a Szőlő utcai javítóintézet ügyében megfogalmazott ellenzéki vádakra, amelyek szerint magas rangú kormánypárti politikusok lehetnek pedofil bűncselekményekben érintettek. Az intézet volt igazgatóját emberkereskedelemmel, szexuális kizsákmányolással gyanúsították meg. A kormánypárti politikusok rágalmazásért jogi lépéseket tesznek, a KDNP elnöke pedig „ördögien felépített karaktergyilkosságról” beszélt.

Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm. […] Én voltam az első, aki az LMBTQ-lobbival szembe mert menni. A DK-nak pedig az fáj, hogy az egyházat megvédtem a támadásaiktól, és most ez a bosszú. És a legaljasabb az egészben, hogy tudván tudják, hogy nem igaz belőle semmi, de azt gondolják, hogy nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél.

Semjén Zsolt azt is hangsúlyozta: az országban ő az egyik „legátvilágítottabb ember”.

Lakner Zoltán politológus közösségi oldalán jelezte: általában nem foglalkozik a KDNP elnökével, most mégis megteszi, mert szerinte Semjén Zsolt nagyot hibázott. Úgy utasított vissza felháborodottan egy vádat, hogy azt konkrétan nem is ellene hozták fel. Arató Gergely (DK) azt kérdezte: „ki az a Zsolti bácsi?” Mivel válaszolt rá, aki eddig nem értesült róla, most megtudhatta: a vád létezik.

Az, hogy a kommunikációs tanfolyamok hányadik foglalkozásán tanítják, hogy ilyet tenni tilos, legyen az ő gondja.

Lakner Zoltán ennél jóval komolyabb gondnak tartja, hogy Semjén Zsolt a pedofíliát összemosta az LMBTQ-közösséggel, amikor azzal védekezett, hogy azért bizonyíthatóan a pedofília esküdt ellensége, mert az LMBTQ-lobbival elsőként ő mert szembemenni.

A primitív »szakállas bácsizás« valóban vele kezdődött húsz éve, erre büszke a mai napig. Végül is, másra a közéletben nemigen lehet. De azért lássuk be, hogy a személyes megtámadtatásra adott válasza eszerint a több százezer magyar LMBTQ-ember címére küldött újabb kollektív »Belzebub-vád« volt.

Ő ezt tudja nyújtani a hazának

– írta a politológus, aki szerint a gyalázatos összemosást törvény is rögzíti, amire ugyanúgy két magyarázat van, mint Semjén Zsolt mondataira:

vagy a tudatos ártó szándék, vagy az elemi tudatlanság.

Ő jóindulatú, nem akarja eldönteni, melyikről lehet szó, de egy miniszterelnök-helyettes esetében, még ha politikailag oly jelentéktelen is, mindkettő az ország kárára válik – zárta bejegyzését Lakner.