Kihallgatták Kuslits Gábort a Szőlő utcai intézet ügyében

Tanúként hallgatta meg csütörtökön a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája Kuslits Gábort, a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) volt igazgatóját, közölte a Társaság a Szabadságjogokért.

Kuslits Gábor egy múlt heti interjúban a TASZ szerint megrázó részleteket árult el a gyermekvédelmi szakellátás tarthatatlan körülményeiről és az állami gondozásban lévő gyermekek kizsákmányolásáról.

Amire a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) azzal reagált, hogy rágalmazás és a gyermekvédelmi jelzési kötelezettség elmulasztása miatt feljelentette a volt igazgatót. Erről az ügyről a szakember azóta sem kapott értesítést, a csütörtöki három és fél órás meghallgatás nem erről, hanem a Szőlő utcai javítóintézet volt vezetője, Juhász Péter emberkereskedelmi ügyéről szólt, amelyről Kuslits Gábor szintén beszélt az interjúban.

– írja a TASZ.

A volt igazgató a Válasz Online-nak azt mondta, hogy tíz évvel ezelőtt, majd 2020-ban ismét értesítette kollégáival együtt a rendőrséget arról, hogy egy gyermekotthon elől, autóval vitték el a kizsákmányolt gyerekeket, de az utóbbi alkalommal a kiérkező, rendőrként fellépő személy azt mondta: tudnak Juhászék tevékenységéről, fedett nyomozást folytatnak ellene, és erről titoktartási nyilatkozatot íratott alá. A csütörtöki meghallgatáson Kuslits Gábor megmutatta ezt a nyilatkozatot a nyomozóknak, akiket ez meglepett, és az irattól függetlenül folytatták a TASZ ügyfelének meghallgatását.

Kuslits Gábor ügye azért különösen fontos, hogy végre ne a gyermekvédelmi rendszerben bántalmazott gyermekekért kiálló szakembereket fenyegessék az állami szervek, hanem a kiszolgáltatott, államra bízott gyermekeket védjék meg, és az ellenük szörnyű bűncselekményeket elkövetőket vonják büntetőeljárás alá”

– mondta Boros Ilona, a TASZ Esélyegyenlőségi és Önrendelkezési Programjának vezetője.