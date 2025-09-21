Magyar Péter: Lánczi Tamás tulajdonképpen lemondott az orbáni ÁVH vezetéséről

Tegnap Lánczi Tamás szuveNeritásvédelmi janicsár tulajdonképpen lemondott az orbáni ÁVH vezetéséről, amikor belépett a kaszinóminiszterrel és ifjabb Schobert Norberttel közös Digitális “Polgári” Körbe – írta Magyar Péter vasárnap Facebook-oldalán.

A bejegyzés előzménye, hogy Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke is Digitális Polgári Kört alapított, a Bajtársak Digitális Polgári Kör alapítói között Lánczi mellett ott van többek között Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Ifj. Schobert Norbert, Bárdosi Sándor, Nógrádi György és Sasvári Sándor is.

Magyar azonban felhívta a figyelmet arra, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetőjére vonatkozó törvény szerint a hivatal elnöke nem lehet párt, pártalapítvány tagja, tisztségviselője, illetve pártpolitikai tevékenységet nem folytathat, párt nevében vagy érdekében közszereplést nem vállalhat.

A Tisza Párt elnöke azt üzente Lánczi Tamásnak, hogy máskor olvassa el a rá vonatkozó jogszabályt, iletve úgy fogalmazott: