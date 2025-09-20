„Senkit nem teszünk ki annak, hogy velem kelljen versenyeznie” – Magyar Pétert indítja a Tisza Párt a Hegyvidéken

Nem lesz előválasztás a Tisza Pártban a Hegyvidéken. A Telexnek nyilatkozva ezt maga Magyar Péter jelentette be.

úgy döntött a párt elnöksége, hogy senkit nem teszünk ki annak, hogy velem kelljen versenyeznie. És engem se, miközben járom az országot, és szinte egy napot se vagyok itthon, és a gyerekeimet se látom, hogy itt kelljen kampányolnom. Én szerettem volna, hogy legyen, erősködtem, itt van egy-két alelnökünk, megerősíthetik ezt, de ez volt a döntés, hogy ez így korrekt.

Azt ugyanakkor Magyar Péter hozzátette, hogy mind a másik 105 körzetben lesz előválasztás. Az korábban már nyilvánossá vált, hogy a Tisza Párt egy háromlépcsős, előválasztás-szerű folyamatban választja ki 2026-os országgyűlési jelöltjeit. Az áprilisban induló jelölteket november végén jelentik be.