Régi-új módszerekkel óvnák a fiatalokat a drogozástól, és a civileket is visszaengednék az iskolákba

Töreki Sándor országos rendőrfőkapitány-helyettes Horváth László drogügyi kormánybiztos mellett mutatta be nemrég egy sajtótájékoztatón a rendőrség „új, korszerű drogprevenciós programját”, a RedP-t (Rendőrségi Drogprevenció) még augusztus végén. Ezen elhangzott, hogy a kábítószer-kereskedők elleni hajtóvadászat érdekében márciusban elindított DELTA Program „offenzív fellépése” mellett szeptembertől a rendőrség „drogprevenciós tevékenységében is új időszak kezdődik.” A hatóság szeretne a motorja lenni a drogprevenciónak, ebben a munkában várják, hogy minél több civil szervezet és magánszemély csatlakozzon hozzájuk.

Töreki Sándor bejelentette továbbá, hogy

„az anyagi eszközök terén” 215 millió forint áll rendelkezésre a RedP végrehajtására;

illetve a rendvédelmi állomány átvilágítása után arra jutottak, hogy 3049-en tudnak részt venni a programban: 2222 hivatásos rendőr, valamint iskolaőrök és iskolai bűnmegelőzési tanácsadók.

A tájékoztatón elhangzott az is, hogy a rendőrségnél az 90-es évek óta létező DADA, és a középiskolák számára bő évtizede bevezetett ELLEN-SZER drogprevenciós programjaikat szeretnék „tovább vinni, ebben a programunkban keretbe foglalni, és a hatékonyságukat így javítani.” Az országos rendőrfőkapitány-helyettes úgy fogalmazott: „az itt vázolt program nem egy merev, kőbe vésett rendszer, hanem igazodik a helyzetekhez, amelyeket a mindennapokban látni fogunk.”

A 24.hu elkérte a bemutatott RedP programot, az annak leírását tartalmazó dokumentumot a rendőrségtől annak érdekében, hogy eldönthessük: a RedP valóban egy új drogprevenciós program-e; és, ha az, akkor mennyiben különbözik a rendőrség régi, a szakmai szervezetek által sokat kritizált programjaitól; vagy esetleg a DADA-nak és az ELLEN-SZER-nek egy másik név alatti „újracsomagolásáról” van-e szó.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) az első megkeresésünkre csupán az idézett sajtótájékoztatóról szóló közlemény linkjét ajánlotta lapunk figyelmébe. Második körben már konkrétabb kérdéseket tettünk fel.