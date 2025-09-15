Bukhatják Mészáros Lőrincék a sztrádakoncessziót

Korántsem biztos, hogy a 2022-ben 35 évre megkapott autópálya-koncessziót 2057-ig „élvezheti” a Mészáros Lőrinc és Szijj László érdekeltségében levő MKIF Zrt. A HVG cikke szerint ugyanis meglepően könnyen elvesztheti a rendkívül jövedelmező és minimális kockázatokkal bíró üzletet.

A felmondási okok között szerepel ugyanis az, ha uniós kötelezettségszegési eljárás indul a koncesszió miatt, különös tekintettel arra, ha az Európai Bíróság marasztaló ítéletet hoz. „Az Európai Bizottságnak komoly aggályai vannak, ezért kötelezettségszegési eljárást indított – hívta fel a figyelmet a lap. A bizottság szerint a 35 évre szóló koncesszió értékének becslése nem volt megalapozott, emellett a koncesszió időtartamát kifogásolják, illetve azt is, hogy a kialakított struktúrában túlságosan kevés kockázatot visel a koncesszor. Ezért a bizottság szerint lényegében egy egyszerű közbeszerzésről lehet beszélni.

Az Orbán-kormány nem valószínű, hogy felmondaná a hozzá közelálló vállalkozókkal kötött koncessziós szerződést, de Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke már jelezte, hogy kormányra kerülésük esetén felülvizsgálják a NER-korszakban kiosztott állami koncessziókat, és ha szükséges, fel is bontják azokat.