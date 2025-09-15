3,5 millió forintot csalt ki egy nőtől egy magát ENSZ-orvosnak kiadó férfi

Egy 60 éves zalaegerszegi nő 2024 januárjában ismerkedett meg egy magát ENSZ-alkalmazott orvosnak kiadó férfival. A „doktor” a nő bizalmába férkőzött, elhitette vele, hogy feleségül veszi, és elutazik hozzá Magyarországra, de ehhez először kért 1200 eurót. Ezt követően, hogy a biztosítását is fedezhesse, 3000 eurót kért, majd a házassági anyakönyvi kivonat elkészítésére pedig 5000 eurót – közölte honlapján a rendőrség.

Mint írták, az utolsó alkalommal, amikor fizetésre kérte, a nő már nem teljesítette. Teltek a napok, és kapott az „ENSZ-től” egy újabb fizetési felszólítást, de már azt sem utalta el, feljelentést tett a rendőrségen.

A rendőrség a csalások ellen kisokost állított össze:

Mit tegyenek, hogy ne váljanak hasonló csalások áldozatává? Gondolkodjanak józanul, ha túl szép a történet, hogy igaz legyen, akkor csalásról lehet szó!

Idegeneknek ne adják meg a személyes és a banki adataikat! Ne utaljanak pénzt ismeretleneknek!

Figyeljenek a gyanús jelekre! A furcsa mondatszerkezetek, helyesírási hibák, magázó-tegező forma váltakozása is valamilyen fordítóprogram használatára utal.

Ha a csaló mégis sikerrel járt, haladéktalanul tegyenek feljelentést a rendőrségen!

Az online térben elkövetett csalások megelőzéséről további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a KiberPajzs oldalán lehet találni.