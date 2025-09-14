lázár jánosluxizásharcosok klubjadunajozó hülyegyerekek
Belföld

Lázár: Aki nem szereti, hogy baszogtatják a Facebookon, az ne legyen politikus

Varga Jennifer / 24.hu
Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2025. 09. 14. 06:35
Varga Jennifer / 24.hu
Varga Jennifer / 24.hu

Tanuljátok meg: a Fidesznél csak a Fidesz lehet jobb!

– így fogalmazott tegnap a Harcosok Klubja edzőtáborában Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter az általa a Facebookra feltöltött videóban azt állította, hogy az elmúlt 15 évben több volt a jó, mint a rossz, de „természetesen hoztunk néhány hibás döntést.” Hogy ezek pontosan mik voltak, arra a miniszter nem tért ki. Általánosságban kiemelte, hogy „nem elég fideszesnek lenni, jónak is kell lenni.”

Arról viszont már adott némi képet, hogy szerinte kik „nem voltak jók”.

Áruló focifeleségek, dubajozó hülyegyerekek, luxizó kullancsok és teljesítmény nélküli politikai celebek rontották a hitelünket

– fogalmazott.

Arról is értekezett, hogy kizárólag a Facebook-kommunikációból még nem lesz jó kormányzás, de hatékony médiajelenlét nélkül sincs jó kormányzás, a megfelelő közösségi médiát pedig meg kell teremteni.

Azt pedig tanulni kell, és

aki nem szereti, hogy baszogtatják a Facebookon, az ne legyen politikus

– fogalmazott Lázár, igaz, a videó feliratában a „baszogtatják” helyett „beszoktatják” szerepel, de nem ez utóbbi hallatszik.

Lázár a politikacsinálás személyes erejéről értekezve kifejtette: ,„az van, amit te megteszel, az van, amit te megmondasz. Oda kell menni, ahol az emberek vannak, nem oda, ahol mi vagyunk.”

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kiköltözött az idősek otthonából a három nővér, és visszatértek a bezárt alpesi kolostorukba
Százezres tömeg gyűlt össze Tommy Robinson bevándorlásellenes tüntetésén Londonban
Nem ajánljuk, hogy szombat este berúgjon Stockholmban
Dróntámadás okozott tüzet egy orosz olajfinomítóban, több mint ezer kilométerre a fronttól
Riadókészültség Romániában: orosz drónt üldöztek a román F-16-osok
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik