Lázár: Aki nem szereti, hogy baszogtatják a Facebookon, az ne legyen politikus

Tanuljátok meg: a Fidesznél csak a Fidesz lehet jobb!

– így fogalmazott tegnap a Harcosok Klubja edzőtáborában Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter az általa a Facebookra feltöltött videóban azt állította, hogy az elmúlt 15 évben több volt a jó, mint a rossz, de „természetesen hoztunk néhány hibás döntést.” Hogy ezek pontosan mik voltak, arra a miniszter nem tért ki. Általánosságban kiemelte, hogy „nem elég fideszesnek lenni, jónak is kell lenni.”

Arról viszont már adott némi képet, hogy szerinte kik „nem voltak jók”.

Áruló focifeleségek, dubajozó hülyegyerekek, luxizó kullancsok és teljesítmény nélküli politikai celebek rontották a hitelünket

– fogalmazott.

Arról is értekezett, hogy kizárólag a Facebook-kommunikációból még nem lesz jó kormányzás, de hatékony médiajelenlét nélkül sincs jó kormányzás, a megfelelő közösségi médiát pedig meg kell teremteni.

Azt pedig tanulni kell, és

aki nem szereti, hogy baszogtatják a Facebookon, az ne legyen politikus

– fogalmazott Lázár, igaz, a videó feliratában a „baszogtatják” helyett „beszoktatják” szerepel, de nem ez utóbbi hallatszik.

Lázár a politikacsinálás személyes erejéről értekezve kifejtette: ,„az van, amit te megteszel, az van, amit te megmondasz. Oda kell menni, ahol az emberek vannak, nem oda, ahol mi vagyunk.”