- IDEA: A biztos pártválasztók 48 százaléka a Tisza mellett, 9 százalékpont Magyar Péterék előnye a Fidesz előtt
- Orbán Viktor egy Putyin-közeli orosz oligarchát fogadott a Karmelitában
- „40 milliárd van Tibort felrepíteni az űrbe, de nincs 5 milliárd kétszáz családot segíteni?!” – indulatos lakossági fórumot tartottak a csalódott józsefvárosiak
- Suha György: Csád előtt Nigerben próbálkozott Orbán Gáspár a személyes kapcsolatain keresztül
- Karácsony Gergely kiállt a feljelentett gyermekvédelmi szakember mellett
- Megölték Charlie Kirk konzervatív influenszert: évtizedek óta nem történt ilyen gyilkosság
- Úgy gyárt lejárató anyagot a TV2 a Tisza alelnökének szállodájáról, hogy korábban visszajáró vendég volt ott a csatorna stábja
- A lengyelországi NATO-bázis felé repült öt orosz drón szerdán
A nap legfontosabb hírei – 2025. szeptember 11.
Adam Gray / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Az áldozatok hozzátartozói, barátai, a mentők és kormányzati vezetők közösen emlékeztek meg a 2001. szeptember 11-i terrortámadások 24. évfordulójáról New Yorkban.
Adam Gray / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
