balartonfüredforsthoffer ágneshotel margarétatisza párt
Belföld

Úgy gyárt lejárató anyagot a TV2 a Tisza alelnökének szállodájáról, hogy korábban visszajáró vendég volt ott a csatorna stábja

Farkas Norbert / 24.hu
admin Rugli Tamás
2025. 09. 11. 07:11
Farkas Norbert / 24.hu

A Tisza Párt vasárnapi, kötcsei rendezvényén mutatta be Magyar Péter a nyilvánosságnak Forsthoffer Ágnest, a párt leendő alelnökét, aki a Tisza turisztikai szakértője lesz a jövőben.

Forsthoffer Ágnes civilben a magyar turizmus és vendéglátás egyik meghatározó szakmai szervezetének, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) a balatoni régióvezetője, emellett pedig a balatonfüredi Hotel Margaréta szálloda tulajdonosa. Utóbbi kapcsán nyilatkozta azt a héten, hogy miután kiáltt Magyar Péter mellé, a hatalom „megkezdte a családi vállalkozásuk tönkretételét”, példaként említve, hogy egy nagy állami cég, ami visszajártó vendég az intézményben, hirtelen visszamondott egy több száz főt érintő foglalást az utolsó pillanatban, alig egy nappal azt követően, hogy felszólalt a Tisza kötcsei rendezvényén. Forsthoffer azt állította, hogy értesülései szerint a kormányközeli TV2 közben elkezdte járni Balatonfüred utcáit, a munkatársaik megállítják az embereket, és azt próbálják sulykolni nekik, hogy Forsthofferék vállalkozása valójában rossz.

Ezt a vonalat továbbfűzve osztott meg néhány fotót a közösségi oldalán a Tisza Párt leendő alelnöke, mégpedig olyan néhány évvel ezelőtt készült képeket, amikor a TV2-nek még semmi baja nem volt a Hotel Margarétával, olyannyira nem, hogy a csatorna több kitelepülést is tartott a szállodában.

Álljon itt emlékeztetőül néhány fotó, hogy milyen jól éreztétek magatokat nálunk! Éveken keresztül a Mokka nyári stábját, nemrégiben a Hal a tortán stábját láttuk vendégül…

– írta a Forsthoffer, aki szerint ezzel szemben a TV2 most már szinte ott tart az anyagaiban, hogy ablakok sincsenek a hotelben. A képek tanúsága szerint nagyon is vannak.

Kapcsolódó
Az Anna-bál szépe volt korábban Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt új alelnöke
A kötcsei rendezvényen ismerhették meg jobban az emberek.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Charlie Kirk elleni merénylet: elengedték az őrizetbe vett férfit, tovább keresik az elkövetőt
Már nem Elon Musk a világ leggazdagabb embere
Teszteltük az új BMW-t, amit kevesen tudnak igazán értékelni
Bizalmatlansági indítványt nyújtott be Ursula von der Leyen ellen Orbánék európai pártcsaládja
Megölték Charlie Kirk konzervatív influenszert: évtizedek óta nem történt ilyen gyilkosság
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik