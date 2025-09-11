józsefvárossára botondpikó andráskisajátítás
„40 milliárd van Tibort felrepíteni az űrbe, de nincs 5 milliárd kétszáz családot segíteni?!” – indulatos lakossági fórumot tartottak a csalódott józsefvárosiak

2025. 09. 11. 10:58
A fideszes kétharmad 2024-ben, az önkormányzati választás előtt nem sokkal elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely szerint a VIII. kerületben tíz bérházat kisajátítanak, hogy helyükön felhúzhassák a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új épületeit. Az érintett lakók egy része most lakóssági fórumot szervezett, melyre meghívták Pikó András polgármestert és Ferencz Orsolya országgyűlési képviselőt is. Helyettük Sátly Balázs alpolgármester és Sára Botond főispán (a legutóbbi országgyűlési választás fideszes vesztese, volt polgármester) jelent meg a rendezvényen, amelyet épp a jövő hétvégi időközi önkormányzati választás előtt tartottak.
„Felrakták a Facebookra, hogy úgyis az állam fog dönteni, nem mi” – ellehetetlenülésük ellen tüntettek a józsefvárosi lakók
2024 áprilisában értesült Józsefváros polgármestere, hogy állami kisajátítás vár több önkormányzati ingatlanra. Ugyan a bérlők lakhatását rövid idő alatt kellett volna megoldaniuk, az egyeztetések és a munkálatok jól haladtak. A  kormánypárti Ferencz Orsolya javaslata szerint most eltolnák a kisajátítás időpontját, és elvennék az önkormányzattól az intézkedési jogkört.
„40 milliárd van Tibort felrepíteni az űrbe, de nincs 5 milliárd kétszáz családot segíteni?!” – indulatos lakossági fórumot tartottak a csalódott józsefvárosiak
