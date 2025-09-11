„40 milliárd van Tibort felrepíteni az űrbe, de nincs 5 milliárd kétszáz családot segíteni?!” – indulatos lakossági fórumot tartottak a csalódott józsefvárosiak

Kapcsolódó

2024 áprilisában értesült Józsefváros polgármestere, hogy állami kisajátítás vár több önkormányzati ingatlanra. Ugyan a bérlők lakhatását rövid idő alatt kellett volna megoldaniuk, az egyeztetések és a munkálatok jól haladtak. A kormánypárti Ferencz Orsolya javaslata szerint most eltolnák a kisajátítás időpontját, és elvennék az önkormányzattól az intézkedési jogkört.