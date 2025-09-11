Orbán Viktor egy Putyin-közeli orosz oligarchát fogadott a karmelitában

Ahogy arról csütörtökön az MTI is beszámolt, Orbán Viktor előző nap a Karmelitában fogadta Vjacseszlav Mose (Moshe) Kantort, az Európai Zsidó Kongresszus (EJC) elnökét, azonban az orosz férfi neve máshonnan is ismerős lehet – mutatott rá Facebook-bejegyzésében Panyi Szabolcs.

Az újságíró már szerdán arról írt, hogy a Vlagyimir Putyin által is kitüntetett oligarcha Budapesten tartózkodik, ahol a miniszterelnökön kívül találkozott a Mazsihisz vezetésével és Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszterrel is.

Utóbbi pikantériája, hogy a Vjacseszlav Vlagyimirovics Kantorként is ismert üzletember tavasszal az orosz elnökhöz való közelsége miatt még rajta volt az Európai Uniós szankciós listáján, amelyről a magyar kormány lobbitevékenységének folytán került le.

Mint Panyi felidézte:

A listáról azután került le, hogy Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök kormánya azzal fenyegetőzött, hogy nem szavazzák meg az Oroszország elleni EU-s szankciók szokásos féléves meghosszabbítását, hacsak nem kerül le a szankcionált személyek listájáról egy sor oligarcha, köztük Kantor. (…) Az izraeli és brit állampolgársággal is rendelkező Kantor azonban továbbra is rajta van az Egyesült Királyság, Ukrajna, Lengyelország és Litvánia saját szankciós listáin.

Az újságíró hozzátette, hogy Kantor előbb 2017 és 2022 között volt az EJC elnöke, majd a szankciók miatt le kellett mondania, ám 2025 májusában újraválasztották.