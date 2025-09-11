Karácsony Gergely kiállt a feljelentett gyermekvédelmi szakember mellett

Aki a gyermekvédelem valós helyzetéről őszintén beszél, annak nekiront a hatalom és annak segéderői,

írta csütörtöki Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely.

Amint arról kedden beszámoltunk, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) feljelentést tett a gyermekvédelmi rendszerről tett állítólagos hazug kijelentések miatt azt követően, hogy a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) korábbi igazgatója interjút adott a Válasz Online-nak.

Kuslits Gábor, aki jelenleg egy budapesti intézményben dolgozik, többek között arról beszélt, hogy a Szőlő utcai javítóintézet állami gondozottakat futtató igazgatóját, J. Pétert két nagyon magas rangú politikus védhette eddig, „az egyiknek állítólag a fiúkat vitték, a másiknak a lányokat”. Azt is állította, hogy a Szőlő utcai igazgatói irodában „konkrétan orgiák voltak, és volt egy bérelt ház is, nem messze a Szőlő utcai gyermekotthontól, ahol szintén orgiákat rendeztek”.

Karácsony azt írta, „Budapest büszke rá, hogy egy olyan széles körben elismert szakember, mint Kuslits Gábor, a Budapest-család dolgozója”.

De persze az ország jobban járna, ha őt nem üldözték volna el, és továbbra is a gyermekvédelmi hatóság keretei között végezhetné a munkáját. De ez az állami hatóság ma úgy működik, hogy ha egy szakember elmondja a kritikáját, akkor nem a működésen javítanak, nem az állítások hátterét tárják fel, hanem hadjáratot indítanak a kritikát megfogalmazó szakember ellen.

A főpolgármester hozzátette, hogy a „hadjáratba” ma a kormány is beszállt, amikor a kormányinfón Gulyás Gergely miniszter azt mondta, jogosnak tartja a Kuslits ellen tett feljelentést.

„Fontos gesztus, hogy a BMSZKI (Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei) munkatársai kiálltak Kuslits Gábor mellett, a kiálláshoz én is csatlakozom!” – zárta bejegyzését Karácsony.