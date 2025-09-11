közvélemény-kutatásidea intézettisza pártfidesz
IDEA: A biztos pártválasztók 48 százaléka a Tisza mellett, 9 százalékpont Magyar Péterék előnye a Fidesz előtt

Farkas Norbert / 24.hu
2025. 09. 11. 08:41
Farkas Norbert / 24.hu

Ha szeptember legelején országgyűlési választásokra került volna sor a felnőtt népesség több mint egyharmada a TISZA Pártot támogatta volna, miközben a kormánypártokra bő egynegyedük voksolt volna – derült ki az IDEA Intézet friss felméréséből, amelyben azt is megállapították, hogy Magyar Péter pártjának jelenleg félmillióval több szavazója van, mint a Fidesz-KDNP-nek.

A kutatás szerint a magyar felnőtt népesség 35 százaléka gondolja úgy, hogy a Tiszára adta volna a listás szavazatát, ha az országgyűlési választásokra szeptember legelején került volna sor, ugyanez az arány a  Fidesz-KDNP esetében 29 százalék.

A szavazási részvételüket biztosnak érző és pártot is választani tudó felnőttek körében 9 százalékpont volt a TISZA előnye a kormánypártok előtt: közel felük, 48 százalék a Tiszát támogatta volna, miközben a Fidesz-KDNP listájára csak 39 százalékuk szavazott volna.

Az IDEA felmérése szerint ha most lettek volna a választások, nem kétpárti parlament alakult volna, az intézet ugyanis a Demokratikus Koalíciót is bejutó pozícióra méri, a biztos szavazók körében az intézet szerint 5 százalék Dobrev Kláráék támogatottsága.

