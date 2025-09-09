Héder Barna cége egy év után sem fizeti ki az olimpiai közvetítésre szerződött dolgozóit

Egy évvel a párizsi olimpia után sem fizette ki a vívás és a súlyemelés közvetítésére leszerződött, 47 fős operatőri stábnak a munkáját a sporttelevíziós Héder Barna cége – írja a Telex. A lap idézte az egyik érintett stábtagot, aki azt monda:

Barnának fogalma sincs, mennyi életet tesz ezzel tönkre.

A múlt héten a Nemzeti Sport írt arról: évek óta közszájon forog a sportmédiában tevékenykedők körében, hogy a 2021-es tokiói olimpiai vívó-, illetve öttusaversenyek és a 2024-es párizsi vívó-, súlyemelő- és az öttusához tartozó vívóversenyek élő közvetítését lebonyolító Emmy-díjas magyar stáb honoráriumának kifizetését súlyos problémák övezik.

A 2021-re tolódott tokiói olimpiai játékok után a Telex szerint hónapokig nem jutottak pénzükhöz a munkatársak, most azonban egyre inkább kétséges, hogy a párizsi stábtagok valaha hozzájutnak-e a 75 millió forint körüli összeghez. A 63 éves tévést telefonon és írásban is kereste a lap, de egyelőre nem reagált kérdéseikre.

A 63 éves tévés a múlt héten a Nemzeti Sportnak azt állította, hogy az előleget mindenki megkapta, és a tartozás rendezésére is megvan a fedezet, azonban, mivel a történet többszereplős, a nyár és a szabadságok miatt a folyamat lelassult.

A stáb egy része nem közvetlenül a Héder egyszemélyi vezetése alá tartozó Sportos Aramis Médiaszolgáltató Zrt.-vel szerződött a párizsi munkára, hanem a ma már a 4iG érdekeltségében lévő Antenna Hungárián keresztül. Héder így ennek a cégnek is tartozik, miközben az Antenna Hungária saját költségvetéséből kifizette az általa képviselt stábtagokat.