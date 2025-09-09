Felfüggesztettet kapott a mérai pár, akiknek a harci kutyái felismerhetetlenségig szétmarcangoltak egy férfit

Két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a Miskolci Törvényszék azt a nőt és férfit, akiknek a harci kutyái 2022 áprilisában felismerhetetlenségig szétmarcangoltak egy férfit Mérán. A szerencsétlenül járt férfin életmentő műtétet kellett végrehajtani, és szinte biztos, hogy soha többé nem fog tudni már teljes életet élni.

Csongár Anita Erzsébet, a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség helyettes szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt mondta, hogy az ügyészség letöltendő szabadságvesztésért, és közügyektől eltiltásért fellebbezett.

A Mérán élő nő és férfi a támadás idején öt staffordshire terrier jellegű kutyát tartott a családi háza udvarán. A biztonságos őrzésükről azonban hónapok óta nem gondoskodtak, és a kerítés alatt tátongó lyukat sem javították ki.

2022 áprilisában az állattok kimásztak a drótkerítés alján kikapart lyukon, és rátámadtak az utcán lévő férfire. Az ebek felismerhetetlenségig szétmarcangolták a férfi fejét, karjait és számos sebet ejtettek a teste különböző részein. A szétmarcangolt férfit életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. Az áldozaton életmentő műtétet kellett végrehajtani.

A csonkolással járó sérülések három-négy hónap alatt gyógyultak, az áldozat maradandó fogyatékosságot és súlyos egészségromlást is szenvedett. A nő és a férfi is tagadta a bűnösségét a nyomozati szakban. Az ügyészség három év börtönt kért rájuk előkészítő ülésen történő beismerés esetére, de eddig úgy tűnik, hogy egyiküknek sem kell majd rács mögé vonulnia.

A Miskolci Törvényszék 2-2 év szabadságvesztés büntetésre ítélte a vádlottakat életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétsége miatt, ennek a végrehajtását azonban mindkettőjük esetében 4 év próbaidőre felfüggesztette. Az ítélet ellen az ügyészség a büntetés súlyosítása, a vádlottak és védőik felmentés érdekében fellebbeztek.

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség fenntartotta a büntetés súlyosítására irányuló fellebbezést. Lapunknak küldött közleményükben azt írták, hogy a vádlottakat a közvetlen életveszélyes sérülés bekövetkezéséért a gondatlanság súlyosabb formája terheli. Hanyagságuk miatt az áldozat maradandó fogyatékosságot és súlyos egészségromlást szenvedett, melynek következményeit egész életen át viselnie kell. Erre tekintettel súlyosabb büntetést kértek a párra.