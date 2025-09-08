Csatornatisztítást kért 10 ezerért, helyette 450 ezerért kicserélték neki az ereszcsatornát

Minősített csalás bűntette miatt állítja bíróság elé a Mosonmagyaróvári Járási Ügyészség azt a férfit, aki csatornatisztításra beszélt rá egy 80 éves hiszékeny nyugdíjast, és ezzel 450 ezer forintos kárt okozott neki.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi tavaly szeptember 25-én a nyomozás során ismeretlenül maradt társaival váratlanul megjelent a nyugdíjas lakóházánál és csatornatisztítási munkálatokat ajánlott neki. A tulaj a terhelt győzködésének hatására beleegyezett abba, hogy kitisztítsák az ereszcsatornát tízezerért.

A vádlott és társai az áldozatot megtévesztve, a csatorna kitisztítása helyett kicserélték az ereszcsatornát, majd az elvégzett munkáért feltűnően aránytalan összeget, 450 ezer forintot kértek a nyugdíjastól, aki a kért összeget kifizette.

Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést kérte a minősített csalás bűntettével vádolt férfira azzal, hogy a vádlott előzetes mentesítésre nem érdemes.