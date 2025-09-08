Egy 28 éves férfit gyilkoltak meg a VII. kerületben

Egy 28 éves férfit gyilkoltak meg hétfőn hajnalban Budapesten, egy VII. kerületi lakásban – tudta meg a 24.hu.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, 4 óra 13 perckor érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy egy erzsébetvárosi lakásban megszúrtak egy férfit. A kiérkező mentősök megpróbáltak segíteni az áldozaton, de már nem lehetett megmenteni az életét.

A fővárosi rendőrök a helyszínen elfogtak egy 34 éves férfit. A BRFK emberölés bűntettének gyanúja miatt indított eljárást az ügyben. A feltételezett elkövető elszámoltatása folyamatban van.