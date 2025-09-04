gyilkosságkéseléssoroksár
Belföld

Megöltek egy idős nőt Budapesten, a fia késelhette meg őt

MTI/Mihádák Zoltán
admin Dienes Gábriel
2025. 09. 04. 19:31
MTI/Mihádák Zoltán

Megöltek egy nőt Soroksáron csütörtök délután, a rendőrök a helyszínen elfogták a fiát, aki a gyanú szerint megkéselte az édesanyját – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).

A rendőrség ügyeletére csütörtök délután több bejelentés is érkezett, miszerint Budapest XXIII. kerületében egy férfi a lakásuk erkélyén késsel hadonászik, bántalmaz egy idősebb nőt.

A kiérkező rendőrök elfogtak egy 30 éves zavart férfit, akinek a 67 éves édesanyját a közös lakásukban holtan találták.

A rendőrség emberölés bűntett gyanúja miatt nyomoz, a szemle és a feltételezett elkövető elszámoltatása folyamatban van.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Szóba került Trump és az európai vezetők találkozóján, hogy Magyarország még mindig orosz olajat vásárol
MNB-botrány: megnevezte a felelősöket az Állami Számvevőszék elnöke
Drámai inflációs várakozásokról beszélt Varga Mihály
Több száz ember nevében vették fel az Otthonfelújítási támogatást, majd azt mondták nekik, nem nyertek
Szóba került Trump és az európai vezetők találkozóján, hogy Magyarország még mindig orosz olajat vásárol
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik