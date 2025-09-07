Orbán Viktor: Most világpolitikai távlatokról kell beszélnünk

Orbán a tavalyi beszédéből idézett, azzal, hogy mivel foglalkoztak 2024-ben.

Most távlatokról kell beszélnünk, világpolitikai távlatokról. Előadásom első részében reflektorral megyünk, ahogy a székely testvérek mondanák, hosszú fénnyel, a második felében pedig országúti fénnyel. Tavaly számos kérdést hagytunk nyitva. Idén szinte mindegyikre megkaptuk a választ. Lesz-e új amerikai elnök és politika? Lett. Lesz-e új német kormány? Lett. Kikászálódik-e Franciaország a kormányválságokból? Nem? Visszatérhet-e újra a V4? Igen. Lesz-e orosz katonai győzelem? Lett. Felosztják-e Ukrajnát? Igen. Sikerül-e megoldania az uniónak az alapdilemmáját, amit az euró testesít meg? Nem. Ezek voltak a kérdések, ezeket a válaszokat kaptuk

– mondta, majd hozzátette: nemcsak új amerikai elnök van, de új geostratégiai politika is van.