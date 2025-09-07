Orbán Viktor: Most világpolitikai távlatokról kell beszélnünk

Orbán a tavalyi beszédéből idézett, azzal, hogy mivel foglalkoztak 2024-ben.
Most távlatokról kell beszélnünk, világpolitikai távlatokról. Előadásom első részében reflektorral megyünk, ahogy a székely testvérek mondanák, hosszú fénnyel, a második felében pedig országúti fénnyel. Tavaly számos kérdést hagytunk nyitva. Idén szinte mindegyikre megkaptuk a választ. Lesz-e új amerikai elnök és politika? Lett. Lesz-e új német kormány? Lett. Kikászálódik-e Franciaország a kormányválságokból? Nem? Visszatérhet-e újra a V4? Igen. Lesz-e orosz katonai győzelem? Lett. Felosztják-e Ukrajnát? Igen. Sikerül-e megoldania az uniónak az alapdilemmáját, amit az euró testesít meg? Nem. Ezek voltak a kérdések, ezeket a válaszokat kaptuk
– mondta, majd hozzátette: nemcsak új amerikai elnök van, de új geostratégiai politika is van.
Ha ez a globális kereskedelmi rend fennmaradt, az USA riválisai jobban kerülnek ki ebből, mint maga az Államok. A teljesen új amerikai politika lényege az, hogy szembenéznek a tényekkel, amik nem túl vidám pontok. Az első ilyen az, hogy Kínának behozhatatlan demográfiai, technológiai és tőkeelőnye van, kínai beszállító nélkül nem működik az amerikai gazdaság és a kínaiak végül hitelezőkké válnak. Szembenéztek azzal a ténnyel is, hogy Oroszország a háborút megnyerte. Csapatok küldése nélkül az orosz győzelem elkerülhetetlen, viszont csapatokat nem küldenek. A következő években Oroszországot Kínáról nem lehet leválasztani.