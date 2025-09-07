Nemzeti hősként konferálták fel Kapu Tibort a kötcsei pikniken

Farkas Bertalan, Kapu Tibor, illetve Cserényi Gyula is vendégek az idei kötcsei pikniken.

Kapu Tibor a hivatalos program része is Orbán Viktor beszéde előtt. Az űrhajos beszédében azt mondta:

Egy teljesen új színteret nyitottak meg számomra, hogy megoszthassam a tapasztalataimat az űrutazásról. Nem vagyok politikus, valószínűleg soha nem is leszek. Többször voltam vendég minisztériumokban, a nemzetközi űrállomásról nyíló kilátást semmi sem múlja felül. Köszönettel tartozok a magyar kormánynak, illetve Orbán Viktor miniszterelnöknek, amiért kinevezték dr. Ferenczi Orsolyát 2018-ban. Orsi nemcsak az űrprogram motorja, munkájának elvitathatatlan eredménye, hogy 45 év után újra magyar járhatott az űrben. Hálával tartozok Gyula és Berci barátaimnak.

Kapu Tibor hozzátette: kimondhatjuk, hogy bármikor meg tudnánk szervezni egy űrprogramot, a HUNOR program nem áll meg.