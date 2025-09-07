Hatos lottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 36. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
- 4
- 9
- 13
- 23
- 25
- 30
Teli találatos szelvény nem volt, a következő sorsoláson várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén) 435 millió Ft.
További nyeremények:
- 5 találatos szelvény 70 darab, nyereményük egyenként 149 405 forint;
- 4 találatos szelvény 2317 darab, nyereményük egyenként 4515 forint;
- 3 találatos szelvény 28 605 darab, nyereményük egyenként 2225 forint.