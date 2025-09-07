Hatos lottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 36. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

4

9

13

23

25

30

Teli találatos szelvény nem volt, a következő sorsoláson várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén) 435 millió Ft.

További nyeremények: