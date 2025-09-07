hatos lottónyerőszámokszerencsejáték
Belföld

Hatos lottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

Marjai János / 24.hu
24.hu
2025. 09. 07. 16:05
Marjai János / 24.hu
351 millió forint volt a tét.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 36. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

  • 4
  • 9
  • 13
  • 23
  • 25
  • 30

Teli találatos szelvény nem volt, a következő sorsoláson várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén) 435 millió Ft.

További nyeremények:

  • 5 találatos szelvény 70 darab, nyereményük egyenként 149 405 forint;
  • 4 találatos szelvény 2317 darab, nyereményük egyenként 4515 forint;
  • 3 találatos szelvény 28 605 darab, nyereményük egyenként 2225 forint.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Szabó Zsófival fotózkodik Orbán Viktor a kötcsei pikniken
Hosszú Katinka második gyerekét várja
Ezek lennének Orbán Viktor „tiszta lapjai”?
Orbán magángéppel repült haza a válogatott dublini meccséről Budapestre
Magyar Péter Kötcsén: Gyurcsány balról, Orbán jobbról ölelte Putyint
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik