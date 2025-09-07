orbán viktortiszakötcsefidesz
A következő élő közvetítés része Magyar Péter Kötcsén: Gyurcsány balról, Orbán jobbról ölelte Putyint

Elkezdődött a kötcsei piknik élő közvetítése

Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály / MTI
admin Molnár Dávid
2025. 09. 07. 14:41
Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály / MTI

Fél három után nem sokkal elindult a Polgári Magyarországért Alapítvány Facebook-oldalán a fideszes gyűlés közvetítése. Jelenleg Áder János idézi fel, hogy hogyan kezdődött a karrierje a Fidesznél bő három és fél évtizede.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
„Nem véletlenül utálja őt fél Magyarország” – kiakadt Tóth Gabi kritikáját hallva a Megasztár hazaküldött versenyzője
Magyar Péter Kötcsén: Gyurcsány balról, Orbán jobbról ölelte Putyint
„Nem fogom arrébb rakni a házunkat!” – két méter híján végtelen szabadság a rejtett dunakeszi vízi faluban
Ma este teljes holdfogyatkozás lesz: mutatjuk, mikor és hogyan lehet megfigyelni
Magyar Péter Kötcsén: Gyurcsány balról, Orbán jobbról ölelte Putyint
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik