Megvan, mikor tartják meg az ötödik Pécs Pride-ot

admin Dienes Gábriel
2025. 09. 04. 20:38

Idén október 4-én tartják Pécs Pride felvonulást – közölték az emberi jogi fesztivál és a felvonulás szervezői a Szabad Pécsnek küldött közleményükben.

Pécs az egyetlen város Budapesten kívül az országban, ahol Pride felvonulást szerveznek, idén már ötödik alkalommal. Az idei esemény mottója: „Nem hajlunk meg a félelem előtt!”  A szervezők a mottóval is hangsúlyozni kívánják a rendezvény közösségformáló és ellenálló jellegét a jelenlegi társadalmi és politikai környezetben.

 A Pride akkor is megvalósul, ha a hatóságok megpróbálják ellehetetleníteni

– fogalmazott Buzás-Hábel Géza, a szervező, a Diverse Youth Network civil szervezet igazgatója.

A Pécs Pride idén is az egy hétig tartó Freedom of My Identity Emberi Jogi Fesztivál záróeseménye lesz. Ennek részeként szemináriumokat, workshopokat, könyvbemutatókat, kerekasztal-beszélgetéseket, kulturális eseményeket, közösségi találkozókat tartanak, és emberi jogi agórát is szerveznek.

