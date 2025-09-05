varga juditmagyar péterdiplomatapolitikus
Varga Judit diplomaták mellett tűnt fel egy nyilvános fórumon

24.hu
2025. 09. 05. 21:34

Varga Judit volt igazságügyi miniszter a napokban Robert Palladino amerikai ügyvivővel és Takács Szabolcs, Magyarország egyesült államokbeli nagykövetével vett részt az AmCham Hungary éves fórumán – írja a Mandiner.

Palladino az üzleti fórum kapcsán X-oldalán köszönetet mondott a meghívásért, majd aláhúzta „partnerségünk erős – és még bőven van lehetőség új kereskedelmi, energetikai és innovációs kapcsolatok kiépítésére”.

A portál felidézi, hogy legutóbb Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is kifejezte ezzel kapcsolatok reményét. Mint fogalmazott, „Wayne Rooney-t is nagyon várták vissza az Evertonba és amikor visszatért, akkor egy hatalmas bombagólt lőtt”. Orbán Viktor pedig azt mondta, „Varga Juditban miniszterelnöki képességek voltak”.

Magyar Péter ma este elismerősen szólt volt feleségéről.

Magyar Péter: Kötcsén két új szereplőt mutatunk be
Varga Judit mindig bombaformában volt és van, egy gyönyörű nő a Tisza elnöke szerint.

