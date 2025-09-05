Magyar Péter: Kötcsén két új szereplőt mutatunk be

Piros dossziéval érkezett Magyar Péter az ATV stúdiójába, amit a politikus át is adott Rónai Egonnak az Egyenes Beszédben. Magyar azért vitte be a dossziét, mert a műsorban járt Lázár János pár napja, aki „mindenféle hazugsággal vádolt minket, és ezt nem cáfolta senki.” Lázár János ugyanis adóemeléssel vádolta meg a Tiszát, de ebben a dossziéban Magyarék összegyűjtöttek 60 olyan adónemet, amelyet a Fidesz vezetett be, vagy emelt meg.

“Nagyon egyszerű lesz a Tisza adópolitikája: minden adó vagy csökken, vagy marad a nagysága” – mondta Magyar. Szerinte 2,2 millió állampolgár jövedelemadója csökkenni fog. Megismételte, hogy megmarad a CSOK, a 13. nyugdíj, a fiatalok adókedvezménye és a déli határkerítés. „Ami jó a magyar embereknek, az marad” – mondta. Hozzátette: kiegészítő támogatást kapnak majd a beteg gyereket nevelők.

A vasárnapi kötcsei eseményről azt mondta Magyar: két új szereplőt mutatnak majd be. Volt felesége esetleges politikai visszatéréséről pedig azt mondta: Varga Judit mindig kirobbanó formában volt, és egy gyönyörű nő.