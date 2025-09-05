Meghalt Kásler Miklós, korábbi emberi erőforrásokért felelős miniszter, közölte Vitályos Eszterkormányszóvivő. A volt miniszter 75 éves volt.

Nincsenek szavaim. Meghalt Kásler Miklós: Professzor úr, Miniszter úr, sokunk mentora. Az egész Kárpát-medence gyászolni fogja. Gondolataim a családjával, a szeretteivel vannak! Imádkozzunk érte!

– írta a kormányszóvivő a Facebookon.

A Belügyminisztérium gyászjelentést adott ki, amelyben azt írták:

Meghalt Prof. Dr. Kásler Miklós István MD, PhD, DSc, dr.h.c. Széchenyi-díjas egyetemi tanár, aki egész életében végig dolgozott, és tudását fejlesztette. Fájdalmas betegsége szenvedéseit életének 76. évében ajánlotta fel Krisztusnak a Magyar Nemzetért. Prof. Dr. Kásler Miklós Istvánt a Belügyminisztérium saját halottjának tekinti. Temetéséről később történik intézkedés.

A Széchenyi-díjas onkológus a Covid-járvány elején, 2018 és 2022 között vezette az Emberi Erőforrások Minisztériumát. 2023-tól a Magyarságkutató Intézet vezetője lett, egészen idén júniusig.

Kásler Miklós Budapesten született, általános és középiskoláit Sárváron végezte. Orvosi diplomáját a Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerezte meg, 1974-ben, azután sebészeti (1978), szájsebészeti (1988), plasztikai és rekonstrukciós sebészeti (1998), majd onkológiai (2009) szakvizsgát tett. 1992-ben lett az Országos Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa.

