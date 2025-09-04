Forbes: Egy év alatt megduplázódott a Mészáros-család vagyona

Továbbra is szédületes ütemben hízik Mészáros Lőrinc felcsúti gázszerelő és családjának a céges vagyona. A Forbes becslése szerint az elmúlt egy évben két és félszeresére, 627,5 milliárdról 1549,8 milliárd forintra, azaz több mint másfél billió forintra ugrott a céges érdekeltségeinek értéke.

A családi birodalom (többek között az Opus Global Nyrt., a Talentis Agro, a Talentis Group, a V-Híd Zrt., a Fejér B.Á.L. Zrt. vagy az MBH Bank) vezetéséből nemcsak a miniszterelnök barátja, hanem a három gyereke is kiveszi a részét. A legidősebb, Beatrix az egyik koronaékszer, az MBH Bank leányvállalatokért felelős vezérigazgató-helyettese, Ágnes és ifjabb Lőrinc kisebb leányvállalatok felügyelőbizottságában és a tulajdonosok között tűnnek fel a Forbes ismertetése szerint.

A második helyezett a Felcsuti-család, amely Mészárosékkal ellentétben önerőből lettek nagyok. A cégüket, az MPF Holdingot 501,8 milliárd forintra becsülte a lap.

A harmadik helyezett az OTP-vezér Csányi Sándor családja lett a Bonafarm révén, ami 400 milliárd forintot érhet.