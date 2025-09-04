napi szummahírösszefoglaló
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2025.09.04.

Emmanuel Dunand / AFP
admin Kerner Zsolt
2025. 09. 04. 21:06
Emmanuel Dunand / AFP

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Szóba került Trump és az európai vezetők találkozóján, hogy Magyarország még mindig orosz olajat vásárol
MNB-botrány: megnevezte a felelősöket az Állami Számvevőszék elnöke
Drámai inflációs várakozásokról beszélt Varga Mihály
Több száz ember nevében vették fel az Otthonfelújítási támogatást, majd azt mondták nekik, nem nyertek
Szóba került Trump és az európai vezetők találkozóján, hogy Magyarország még mindig orosz olajat vásárol
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik