- 21 Kutatóközpont: Kicsit kevésbé vezet egyéniben a Tisza, mint listán
- 21 Kutatóközpont: Továbbra is Magyar Péter a legnépszerűbb politikus
- Karácsony Gergely szerint a Fideszből üzentek neki, hogy induljon el a 2026-os választáson
- Hadházy újabb hatvanpusztai terveket mutatott: lekvárfőző konyha, és főkertészeti iroda is van
- Meghalt Giorgio Armani
- Nagy Márton belengette: 3 százalékos hitelt nyújthatnak a vállalkozásoknak
- Nagyban növelte az Orbán-kormány a szerény keresetűek adóterhét – ez áll a Fidesz-Tisza adóvita hátterében
- Macron: A tettre készek koalíciója készen áll rá, hogy megadja a biztonsági garanciákat Ukrajnának
- A magyar és szlovák kormány megint vétóval fenyeget, ha nem vesznek le orosz oligarchákat a szankciós listáról
- Veszprém megye két településén szalmonellás a víz
- MNB-botrány: megnevezte a felelősöket az Állami Számvevőszék elnöke
- Donald Trump: Nincs üzenetem Putyin elnöknek
A nap legfontosabb hírei – 2025.09.04.
Emmanuel Dunand / AFP
Emmanuel Dunand / AFP
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!