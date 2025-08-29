körmendlakástűz
Egy hároméves kislány mentette meg a szüleit

24.hu
2025. 08. 29. 20:06

Egy három és fél éves kislány mentette meg a szüleit Körmenden, ő keltette fel szüleit hajnalban, hogy füst van.

„Hajnali fél háromkor arra ébredtünk, hogy a kislányunk nem látta már a füsttől a vizét. Felébresztette az édesanyját, aki felkeltett engem, hogy nagy baj van. Füst van a lakásban, nem tudtuk honnan jön, gyorsan kimenekültünk a teraszra” – mondta a Tényeknek Tóth Benjamin.

Később kiderült, hogy a lángok először a fürdőszobában csaptak fel, valószínűleg elektromos hiba okozta a bajt. A szárítógép gyulladt ki.

A családfő azt is mondta a Tényeknek, hogy hatalmas szerencséjük volt, hogy a lányuk felébredt. „Valószínűleg már csak zsákokban távoztunk volna a lakásból” – tette hozzá.

A tüzet végül a tűzoltók oltották el, az oltás idejére az egész társasháznak el kellett hagynia a házat.

