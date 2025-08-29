Egy román hajléktalant vertek össze bőrszíne miatt a II. János Pál pápa téren, négyre nőtt a letartóztatott fiatalok száma

Egy román állampolgárságú hajléktalan férfit vertek brutálisan össze múlt vasárnap hajnalban a bőrszíne miatt a II. János Pál pápa téren – tudta meg a 24.hu. Már négy fiatal került letartóztatásba a rasszista támadás hét gyanúsítottja közül

Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője megkeresésünkre reagálva azt mondta, hogy a korábban letartóztatott három főn kívül, egy újabb, 18 éves gyanúsított letartóztatására is sor került.

Értesüléseink szerint a 18 éves fiatal tagadta a bűnösségét és azt mondta, hogy nem vett részt a bántalmazásban.

A megalapozott gyanú szerint augusztus 24-én hajnalban a bőrszíne, etnikai hovatartozása miatt vert össze egy banda egy férfit a II. János Pál pápa téren. A megvert férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A fővárosi rendőrök elfogtak és csoportosan elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntettével, valamint életveszélyt okozó testi sértéssel gyanúsítottak meg hét személyt. A bíróság eddig négy fiatalember letartóztatását rendelte el.