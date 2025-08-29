bűnügybudapestrasszista támadásletartóztatás
Belföld

Egy román hajléktalant vertek össze bőrszíne miatt a II. János Pál pápa téren, négyre nőtt a letartóztatott fiatalok száma

admin Kolontár Krisztián
2025. 08. 29. 12:54

Egy román állampolgárságú hajléktalan férfit vertek brutálisan össze múlt vasárnap hajnalban a bőrszíne miatt a II. János Pál pápa téren – tudta meg a 24.hu. Már négy fiatal került letartóztatásba a rasszista támadás hét gyanúsítottja közül

Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője megkeresésünkre reagálva azt mondta, hogy a korábban letartóztatott három főn kívül, egy újabb, 18 éves gyanúsított letartóztatására is sor került.

Értesüléseink szerint a 18 éves fiatal tagadta a bűnösségét és azt mondta, hogy nem vett részt a bántalmazásban.

A megalapozott gyanú szerint augusztus 24-én hajnalban a bőrszíne, etnikai hovatartozása miatt vert össze egy banda egy férfit a II. János Pál pápa téren. A megvert férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A fővárosi rendőrök elfogtak és csoportosan elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntettével, valamint életveszélyt okozó testi sértéssel gyanúsítottak meg hét személyt. A bíróság eddig négy fiatalember letartóztatását rendelte el.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Tedd már le az érettségit!” – Tóth Gabi iskolázottságát hozta fel egy csalódott induló a Megasztárban
Ország tortája: nem hátrál meg a Lidl, ennyit kérnek most az édességért
Rossz hír az Otthon Start igénylőinek: leállnak a földhivatalok Budapesten
Aki nem tud magyarul vagy munkakerülő, az mostantól nem költözhet ebbe a városba
Hatvanpuszta története: József nádor, füvészkedés, Mészáros Lőrinc, Nárcisz kutya, antilopok
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik