Megérkezett a Chery Magyarországra

Európai terjeszkedésének fontos mérföldkövéhez érkezett a Chery autómárka: 2025. augusztus 26-án nagyszabású eseményen mutatta be partnereinek az importőr Grand Automotive East Kft. az első Chery modelleket Magyarországon.

A Chery a világ egyik leggyorsabban fejlődő autómárkája, több mint 25 éves mérnöki tapasztalattal és globális technológiai háttérrel. Innovatív hajtásláncok, intelligens digitális rendszerek, kiemelkedő biztonsági megoldások és eddig csak a prémium márkák által kínált felszereltség jellemzik modelljeit. A márka elkötelezett a zöld mobilitás mellett – úgynevezett „szuper hibrid” (Chery Super Hybrid, CSH) megoldása akár 1500 km-es kombinált hatótávot kínál.

A Chery magyarországi bevezetése stratégiai jelentőségű: az ország földrajzi elhelyezkedése és fejlett ipari ökoszisztémája ideális bázist kínál a közép- és kelet-európai térségben való terjeszkedéshez. A vállalat dinamikus növekedést tudhat magáénak, hiszen elérte a „Double 500” mérföldkövet: világszerte több mint 50 millió ügyfelet szolgált ki, és több mint 5 millió járművet exportált, miközben 22 egymást követő évben Kína vezető autóexportőre maradt. Ezek az eredmények erős alapot biztosítanak a Chery számára az európai és más magas sztenderdeket követelő piacokra való belépéshez.

A magyarországi piacra érkező, családok számára tervezett TIGGO modellek megtestesítik a Chery filozófiáját, vonzó megoldást kínálva a családi mobilitás minden helyzetére, akár belső égésű, akár hibrid hajtáslánccal szerelve. A hibrid hajtáslánc, az úgynevezett “Chery Super Hybrid” (CSH) kulcsszerepet játszik a modellkínálatban, hiszen egyedülálló vezetési élményt biztosít a kiemelkedő hatékonyságú dedikált hibrid motor, a fokozatmentes Super Hybrid DHT váltó és a nagy teljesítményű akkumulátor tökéletes integrációjával.

A Chery hazai debütálását fémjelző eseményen Jochen Tueting, a Chery Europe GmbH főmérnöke átfogó előadást tartott a Chery Super Hybrid hajtásláncról, kiemelve annak három fő előnyét – a hatékonyságot, a teljesítményt és a biztonságot.

A Chery Super Hybrid motor 44,5%-os termikus hatásfokot ér el, ezzel eco módban a fogyasztása mindössze 4,9 l/100 km (WLTP adat). A rendszer 205 kW-os csúcsteljesítménye magabiztos gyorsítást és újragyorsítást tesz lehetővé bármilyen útfelületen. A biztonságot tovább növeli a Guardian Battery Safety System, amely többszintű védelmet nyújt: 2 ms-os ultra-gyors áramtalanítással, IP68-as por- és vízállósággal, valamint -35 °C és +60 °C közötti üzembiztonsággal. A CSH hatékonyságban, teljesítményben és biztonságban nyújtott teljesítménye ideális választássá teszik az ezzel a hajtáslánccal szerelt modelleket a magyar fogyasztók számára, akik gazdaságos, hatékony és biztonságos mobilitási megoldásokat keresnek.

A közeljövőben az importőr Grand Automotive East Kft. elérhetővé teszi a hazai piacon a TIGGO4 és a zászlóshajónak számító TIGGO9 modelleket is. Ezáltal a Chery lefedi mind a kompakt, mind a prémium SUV-szegmenst, teljes Chery Super Hybrid portfóliót kínálva, széles közönség mobilitási igényeit kiszolgálva.

A Chery elkötelezett amellett, hogy hatékony és megbízható mobilitási megoldásokat biztosítson hazai ügyfelei számára, kiterjedt értékesítési- és szervizhálózattal kiszolgálva partnereit.