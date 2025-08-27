A DK elhatárolódott Fekete-Győr Andrástól, és kikéri magának, hogy ellenzékinek meri magát nevezni

Kemény hangvételű, számonkérő közleményt tett közzé a DK szerda délután azzal az állítólagos lefizetési kísérlettel kapcsolatban, amelyről néhány hete Fekete-Győr András, a Momentum volt elnöke beszélt. Fekete-Győr azt állította ugyanis, hogy komoly összegeket ajánlottak a Momentumnak Tiborcz István köreiből, hogy a párt mégiscsak induljon el a jövő évi választáson – és ez épp egybeesne jelenleg a Fidesz érdekeivel is.

A DK most azonban nem a kormánypártnak vagy a hatóságoknak ment neki, hanem a Momentum politikusának.

„Bő egy hónappal ezelőtt Fekete-Győr András azzal házalt a sajtóban, hogy megkereste őt a Fidesz, hogy pénzt adjon a Momentum választáson való elindulásáért. A DK feljelentést tett az ügyben, hiszen ez választási csalásnak minősül, ami miatt az ajánlatot tevő fideszest három évre börtönbe lehet juttatni. Azt vártuk Fekete-Győr Andrástól, hogy ha már ő nem tett feljelentést, sőt hónapokig hallgatott is a történtekről, akkor legalább az ügy bevallásakor mutasson bizonyítékokat, amelyek alapján nyomozás indulhat majd az ügyben a feljelentésünk nyomán. Hiába kértük, hogy ne falazzon egy fideszes választási csalónak, Fekete-Győr nem mutatta be a bizonyítékait, így a Nemzeti Nyomozóiroda bizonyíték hiányában elutasította a feljelentésünket” – olvasható a Rónai Sándor DK-alelnök által jegyzett szövegben.

A DK fájlalja, hogy Fekete-Győr már akár „egy egyszerű screenshottal legalább előzetesbe küldhette volna a fideszes választási csalót”, de nem tette, ezért

a DK elhatárolódik Fekete-Győr Andrástól és a Momentumtól.

A közlemény ezután azt a sejtetést fogalmazza meg, hogy Fekete-Győr talán mégis kaphatott pénzt, itt épp a hallgatásáért cserébe, majd leszögezik:

Kikérjük magunknak, hogy egy ilyen ember ellenzékinek nevezze magát, mert ez árulás, ez a Fidesszel való nyílt kollaboráció.

A DK ígéretet tett arra, hogy a mai naptól ennek megfelelően fogják kezelni a politikust és a pártját is, egészen addig, míg nem állnak elő a bizonyítékokkal.

Fekete-Győr András a Partizán Vétó című műsorában egyébként beszélt arról, hogy miért nem fordul a hatóságokhoz és miért nem hozza nyilvánosságra a bizonyítékait: azt mondta, hülye lenne feljelentést tenni egy olyan ügyészségnél, amely mindig minden döntést úgy hoz meg, hogy az a Fidesznek jó legyen, másrészről pedig hosszú távú stratégiában gondolkodik: szerinte nem érdemes most feldobni a „kishalat”, inkább várjuk meg a kormányváltást, amikor megindulnak az eljárások a jelenlegi rendszer szereplői ellen. Akkor majd olyan vádalkukat lehet kötni, amelyekben az ilyen szereplők fel tudják dobni az igazi „nagyhalakat”.

Ugyanebben az interjúban Fekete-Győr azt is megjegyezte, hogy a DK-val egybecsengő módon Tiborcz István is arra buzdított az ügy kapcsán, hogy tegyen feljelentést.