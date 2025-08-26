bűnügylőfegyvereklőszerekvádemelés
Engedély nélkül tartott lőfegyvereket, vádat emeltek ellene

2025. 08. 26. 14:35
2025. 08. 26. 14:35
Vádat emelt a Komáromi Járási Ügyészség azzal a rédei férfival szemben, aki tavaly júliusig engedély nélkül birtokolt két darab lőfegyvert és 315 darab lőszert. A büntetlen előéletű férfinek lőfegyverrel visszaélés bűntette miatt kell felelnie.

Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatban azt közölte, hogy felfüggesztett börtönbüntetést kért az ügyészség a férfire tárgyalás nélkül azzal, hogy a lefoglalt lőfegyvereket és lőszert kobozzák el tőle.

Pár héttel ezelőtt egy férfi házalt fegyverekkel Mátraterenyén. Erről ide kattintva olvashat bővebben.

