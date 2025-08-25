bűnügycsömörkutyatámadássúlyos testi sértés
Belföld

Pitbull támadt egy fiatalra Csömörön, sokkos állapotban vitték kórházba

2025. 08. 25. 17:02

Megvadult amerikai pitbull terrier támadt egy kutyáját sétáltató 20 éves férfire pénteken Csömörön, a Majorszegi-ligetben. A Csömör Hírek beszámolója szerint a megvadult állat a kiskutyát és annak gazdáját is megtámadta.

A portál beszámolója szerint a pitbull többször is megharapta a fiatalt, aki arc-és fejsérüléseket szenvedett. A sokkos állapotban lévő fiatalembert mentővel vitték kórházba.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Telex megkereséséére azt közölte, hogy a Gödöllői Rendőrkapitányság gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés miatt folytat eljárást az ügyben.

