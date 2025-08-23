ötöslottó
Ötöslottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

Marjai János / 24.hu
24.hu
2025. 08. 23. 20:31
Marjai János / 24.hu

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 34. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  • 6 (hat)
  • 24 (huszonnégy)
  • 77 (hetvenhét)
  • 88 (nyolcvannyolc)
  • 89 (nyolcvankilenc)

Nyeremények: 5 találatos szelvény nem volt; 4 találatos szelvény 16 darab, nyereményük egyenként 2.753.665 forint; 3 találatos szelvény 1832 darab, nyereményük egyenként 26.340 forint; 2 találatos szelvény 55.631 darab, nyereményük egyenként 3280 forint.

Joker: 608591

1 darab Joker volt, nyereménye 282.188.700 forint.

