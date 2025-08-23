Kétmilliós turult rendelt egy alföldi község polgármestere, de nem veszi át és nem fizeti ki a kész szobrot

Köztéri turulszobrot rendelt egy Bács-Kiskun vármegyei falu, de a polgármester nem fizeti ki az elkészült alkotást.

Az átvert szobrász Kaskantyú település Facebook-oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyben emlékeztette Újházy Zsolt polgármestert, hogy a megrendelt turul már egy éve várja, hogy átvegyék és kifizessék.

Tölgyesi Poós Anna, a turul készítője azt írta, azért választotta az üzenetküldésnek ezt a módját, mert másképp hiába próbálta elérni Újházyt, a telefont sem veszi fel. Az eredeti bejegyzés már közel két hete, augusztus 12-én került ki a község közösségi oldalára, de a jelek szerint eddig nem mozdította előre a hivatali intézkedést.

Szombaton viszont új lendületet kapott az ügy, mert Hadházy Ákos is kiposztolta saját oldalára a szobrásznő nyílt levelét.

A független képviselő által adott nagyobb nyilvánosság miatt megélénkültek a kommentek is. Volt, aki azt kérdezte, hogy a szobrász miért nem adja inkább el másnak a kész szobrot. A felvetésre Tölgyesi Poós Anna reagált is, és közölte, hogy természetesen megpróbálja majd eladni, de csak akkor, „ha már biztos lesz, hogy sosem kerül az eredeti rendeltetési helyére”.

Szerettem volna előbb tudatni Kaskantyú lakosaival, hogy készítettem egy szobrot a település számára, hátha történik valami csoda.

A szobrász szerint a szobor megállapodás szerinti ára kétmillió forint volt. Az ár felét a bronzöntés költsége tette ki, amit mindenképp szeretne visszakapni.

A másik fele a szobrászi tiszteletdíjam, amiről lemondanék a település javára, ez lenne az én ajándékom, így csak egymillió forintot kellene valahogy előteremtenie Kaskantyú derék polgárainak, hogy mégis legyen Turul szobor Kaskantyún

– írta Poós.

Újházy Zsolt polgármester viszont most sem jelentkezett, hogy elmondja mi a helyzet a szoborrendeléssel. A 24.hu mindenesetre kérdéseket küldött az ügyről a település vezetőjének, akit független jelöltként a 2019-es önkormányzati választáshoz hasonlóan tavaly megszavaztak a helyiek. Ha válaszol, frissítjük a cikket.