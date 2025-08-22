közlöny4iGgondosóragondosóra program
Belföld

Segítség egy gombnyomásra, jövőre 26,8 milliárdért

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Farkas György
2025. 08. 22. 10:00
Adrián Zoltán / 24.hu
Lantos Csaba energiaügyi miniszter azonnali feladatot kapott.

Megjelent a Magyar Közlönyben a kormány határozata az önellátásra korlátozottan képes emberek biztonságát és életvédelmét szolgáló Gondosóra program 2026. évi működtetésének biztosításához szükséges intézkedésekről. Az Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett döntés szerint a kormány hosszú távon a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft.-vel akarja működtetni a programot.

Ezért jóváhagyja, hogy az energiaügyi miniszter a jövő évi költségvetésben „az egyéb infokommunikációs szakmai feladatok ellátása jogcímcsoport terhére 26 800 000 000 forint összegben éven túli kötelezettséget vállaljon. Lantos Csabának a program 2026-os működtetése érdekében azonnal gondoskodnia kell a 26,8 milliárdos támogatási összegre vonatkozó támogatási jogviszony létrehozásáról
a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal.

Április 1-től azok a 80 év feletti magyar állampolgárok, akik még nem rendelkeznek gondosórával, előzetes igénylés nélkül megkapják az ingyenes jelzőkészüléket, amellyel nemcsak egészségügyi vészhelyzet esetén, hanem bármely egyéb esetben is segítséget kérhetnek – közölte korábban Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. .

Az ingyenesen használható, csepp- és ütésálló gondosórákat, valamint a köréjük épülő szolgáltatást a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (RRF) részeként, nagyjából 105 milliárd forintnyi vissza nem térítendő EU-támogatással és összesen 108,78 milliárd forint elszámolható költséggel kezdte el beszerezni, illetve megvalósítani a magyar kormány 2022-ben. A program uniós finanszírozása 2026. december 31-ig tart, a szolgáltatást jelenlegi fázisában a 4iG biztosítja.

Gondosórán érkeztek már kampányüzenetek: 2022-ben előfordult, hogy fideszes aktivista hívta fel a készüléket, de az is megtörtént, hogy maga Orbán Viktor szólalt meg rajta. A programnak ugyanakkkor az a lényege, hogy a 65 év feletti állampolgárok egy egyszerű eszköz használatával, egy gombnyomással kapcsolatba léphetnek az éjjel-nappal működő, 150 diszpécsert foglalkoztató központtal, ahol felmérik a baj mértékét, majd

  • telefonon keresztül segítenek,
  • értesítik a megadott kontaktszemélyt
  • vagy a 112-n keresztül kérnek további segítséget.

A részletekről, így Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő aggályairól ebben a cikkünkben olvashat bővebben.

Kapcsolódó
„Ha lett volna egy ilyen készülék a nyakában, és képes megnyomni, lehet, hogy még élne”
750 ezer felett jár azoknak a nyugdíjasoknak a száma, akiknek elméletileg találhatunk a karján vagy a nyakában gondosórát. Életmentésre eddig állítólag 40 ezer esetben került sor. A kormányzati roadshow egyik állomásán érdeklődtünk, mit jelent az „életmentés”, és valóban hungarikum-e az a közel 109 milliárd forintnyi, javarészt uniós s támogatásból megvalósuló program, amelynek itthon már húsz éve ismert volt az elődje.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Újra elmaradt Orbán Viktor Kossuth Rádiós interjúja, pedig két hete valami komoly dolognál hagyta abba
Kutya szaladt át az M4-esen, öt autó hajtott egymásba – Videó
Azonnal törölni kell ezt a népszerű Chrome-bővítményt
Török Gábor: Jött már innen selyemzsinór egy elnöknek
50 milliárdos veszteség után vezércsere, díjkorrekció és panaszkodó alvállalkozók – mi történik a Mohunál?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik