Segítség egy gombnyomásra, jövőre 26,8 milliárdért

Megjelent a Magyar Közlönyben a kormány határozata az önellátásra korlátozottan képes emberek biztonságát és életvédelmét szolgáló Gondosóra program 2026. évi működtetésének biztosításához szükséges intézkedésekről. Az Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett döntés szerint a kormány hosszú távon a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft.-vel akarja működtetni a programot.

Ezért jóváhagyja, hogy az energiaügyi miniszter a jövő évi költségvetésben „az egyéb infokommunikációs szakmai feladatok ellátása jogcímcsoport terhére 26 800 000 000 forint összegben éven túli kötelezettséget vállaljon. Lantos Csabának a program 2026-os működtetése érdekében azonnal gondoskodnia kell a 26,8 milliárdos támogatási összegre vonatkozó támogatási jogviszony létrehozásáról

a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal.

Április 1-től azok a 80 év feletti magyar állampolgárok, akik még nem rendelkeznek gondosórával, előzetes igénylés nélkül megkapják az ingyenes jelzőkészüléket, amellyel nemcsak egészségügyi vészhelyzet esetén, hanem bármely egyéb esetben is segítséget kérhetnek – közölte korábban Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. .

Az ingyenesen használható, csepp- és ütésálló gondosórákat, valamint a köréjük épülő szolgáltatást a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (RRF) részeként, nagyjából 105 milliárd forintnyi vissza nem térítendő EU-támogatással és összesen 108,78 milliárd forint elszámolható költséggel kezdte el beszerezni, illetve megvalósítani a magyar kormány 2022-ben. A program uniós finanszírozása 2026. december 31-ig tart, a szolgáltatást jelenlegi fázisában a 4iG biztosítja.

Gondosórán érkeztek már kampányüzenetek: 2022-ben előfordult, hogy fideszes aktivista hívta fel a készüléket, de az is megtörtént, hogy maga Orbán Viktor szólalt meg rajta. A programnak ugyanakkkor az a lényege, hogy a 65 év feletti állampolgárok egy egyszerű eszköz használatával, egy gombnyomással kapcsolatba léphetnek az éjjel-nappal működő, 150 diszpécsert foglalkoztató központtal, ahol felmérik a baj mértékét, majd

telefonon keresztül segítenek,

értesítik a megadott kontaktszemélyt

vagy a 112-n keresztül kérnek további segítséget.

A részletekről, így Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő aggályairól ebben a cikkünkben olvashat bővebben.