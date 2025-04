„Ha lett volna egy ilyen készülék a nyakában, és képes megnyomni, lehet, hogy még élne”

„Nagy szeretettel köszöntöm önöket! Szeretik a Táncdalfesztivál slágereit?”

„Igen!”

Nem sokkal később Hoffmann Richárd színész-énekművész élő előadásában felcsendült a Csak egy tánc volt, majd a névnaposoknak az Egy szál harangvirág, később az Éjjel az omnibusz tetején és még 15 percnyi magyar nóta. A dalok után rövid kvízműsor következett, a helyesen válaszolók Gondosóra feliratú esernyővel és kisebb ajándékokkal lettek gazdagabbak.

Az állami szolgáltatásként működő Gondosóra program illetékesei a karcagi városházán tartottak tájékoztató előadást, ahová mi is beültünk, majd személyesen kérdeztük a projekt szakmai vezetőjét. Elértük telefonon Nagy Ferót is, aki Nyitrai Zsolttól, a miniszterelnök főtanácsadójától vette át a maga készülékét 2023 végén (egy pálinkás koccintás kíséretében), továbbá néhány olvasónk és a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének (SzMME) elnöke is megosztotta velünk tapasztalatait.

Segítség egy gombnyomásra!

Az ingyenesen használható, csepp- és ütésálló gondosórákat, valamint a köréjük épülő szolgáltatást a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (RRF) részeként, nagyjából 105 milliárd forintnyi vissza nem térítendő EU-támogatással és összesen 108,78 milliárd forint elszámolható költséggel kezdte el beszerezni, illetve megvalósítani a magyar kormány 2022-ben. „Az önellátásra korlátozottan képes emberek biztonságát és életvédelmét szolgáló digitalizációs program” uniós finanszírozása 2026. december 31-ig tart, a szolgáltatást jelenlegi fázisában a 4iG biztosítja. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő szerint a projekt csalás gyanúját veti fel, ezért feljelentést tett a NAV-nál, és az Integritás Hatósághoz fordult, mire többszöri nekifutásra, de mindkét szerv vizsgálatot (Hadházy szavaival „nyomozgatást”) indított.

A projekt lényege: a 65 év feletti állampolgárok egy egyszerű eszköz használatával, egy gombnyomással kapcsolatba léphetnek az éjjel-nappal működő, 150 diszpécsert foglalkoztató központtal, ahol felmérik a baj mértékét, majd

telefonon keresztül segítenek,

értesítik a megadott kontaktszemélyt

vagy a 112-n keresztül kérnek további segítséget.