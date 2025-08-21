Hadházy: Mészáros Lőrinc unokájáé a Hatvanpuszta melletti földút

Újabb érdekességet bányászott elő Hadházy Ákos független képviselő az Orbán Viktor miniszterelnökhöz köthető hatvanpusztai birtokkal kapcsolatosan. Ezek szerint a Hatvanpuszta melletti földút tulajdonosa egy új szereplő és őt is Mészáros Lőrincnek hívják: ő a dollármilliárdos gázszerelő unokája, aki tavaly kétévesen kapta ajándékba az ingatlant édesapjától, akit szintén Mészáros Lőrincnek hívnak.

Hadházy megjegyezte, hogy a földút 2021-ig állami tulajdonban volt, ezután került Mészárosék tulajdonába. Szerinte ez azért jött jól Orbánéknak, mert erről az útról nyílt a legjobb betekintés a hatvanpusztai dácsára, így a rendőrök magánútra hivatkozva elkordonozhatták az utat Hadházyék és más kíváncsiskodók elől.

Hadházy feltette a költői kérdést, hogy mi az oka, hogy egy csecsemő nevére írták az ingatlant.

Azért, hogy egy esetleges büntetőügy végén ne lehessen elkobozni, vagy

amiatt a laza szabály miatt, hogy egy magánszemélynek nem lehet többje 300 hektárnál?