A csütörtököt már nem ússzuk meg zivatarok nélkül

Szerdán még általában napos, gomolyfelhős idő várható, bár érkezik egy hullámzó hidegfront, de csak a tűzijáték után, de csak csütörtökig tart a jó idő.

Augusztus 20-án a kora esti óráktól hazánk északnyugati felén, az éjszaka második felében pedig az északkeleti megyékben elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok, éjszaka pedig fokozatosan befelhősödik az ég – közölte a meteorológiai szolgálat az MTI-vel.

Csütörtökön nagyobbrészt felhős vagy erősen felhős égre számíthatunk, délkeleten viszont naposabb idő várható, csak késő délutántól növekszik meg a felhőzet.

Reggel északkeleten még előfordulhatnak csapadékgócok, de aztán hosszabb szünet következik, délutántól viszont várhatóan az ország északnyugati felén kell záporra, zivatarra készülni, amik késő délutántól, estétől pedig már az Alföldön is kialakulhatnak, a déli megyékben néhol heves zivatar is előfordulhat. A szél csak a zivatarok körül lehet erős vagy viharos.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 36 fok között valószínű.

Az Alpokalja egyes részein és Észak-Borsodban lesz a legenyhébb, míg a Dél-Alföldön a legmelegebb az idő.

Ami Európa időjárást illeti, Franciaország és környéke felett sekély ciklonális mező hatására felhős, több helyen záporokkal, zivatarokkal tarkított az idő, ugyancsak több helyről jelentettek csapadékot Finnország tágabb térségéből, ami az Észak-, Északkelet-Európa feletti ciklonoknak és kelet felé vonuló frontjaiknak köszönhető. Másutt döntően anticiklonális hatások érvényesülnek, így napos, jobbára eseménytelen az idő, a csúcshőmérséklet még a legdélebbi tájakon is csak elvétve emelkedik 35 fok fölé.

Csütörtök estig a Kárpát-medence időjárását meleg nedves szállítószalag, majd hullámzó front, illetve sekély ciklon alakítja, így egyre több helyen alakulhatnak ki záporos, zivataros csapadékgócok.