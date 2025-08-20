Hullámzó hidegfront érkezik, de Budapestre csak a tűzijáték után

Augusztus 20.-i nemzeti ünnepünkön még kitart a kánikula,

a koraesti órákban érkeznek nyugat felől vastagabb felhők, északnyugaton, néhány helyen már előfordulhat zápor, zivatar, de egyelőre úgy tűnik, a budapesti tűzijáték nem lesz veszélyben.

Napközben 29 és 34 fok, késő este 20, 25 fok közötti hőmérséklet valószínű – írja a Kiderül.

Csütörtökön fokozatosan befelhősödik az ég, de főként délkeleten még több órára kisüt a nap. Többfelé várhatók záporok, de heves zivatarok is kialakulhatnak. Reggel főként északkeleten eshet, délutántól egyre több helyen várható csapadék, akár tartós eső is. A zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 15 és 21 fok közé hűl le a levegő, napközben az Alpokalja egyes részein és Észak-Borsodban csak 23-24 míg a Dél-Alföldön 35-36 fok várható.

Pénteken még sok helyen várható eső, zápor, zivatar de délutántól szakadozni kezd a felhőzet. Hétvégén napos-gomolyfelhős időre számíthatunk, csapadék már nem valószínű.