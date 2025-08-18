villamosgázolásbudapest
Belföld

Elgázolt egy embert a villamos Budapesten

24.hu
2025. 08. 18. 08:33

Elgázolt egy embert egy villamos a főváros XIX. kerületében az Üllői úton hétfő reggel, a baleset miatt az 50-es villamos helyett pótlóbusz jár egy szakaszon, írja az MTI.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) azt írta, hogy a gázolás a Fő utca és a Batthyány utca közötti szakaszon történt.

A tűzoltók kiemelték a szerencsétlenül járt embert a szerelvény alól, majd átadták a mentőknek.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) arról tájékoztatott, hogy a baleset miatt az 50-es villamos a Villanytelep és a Határ út között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak a közlekedők.

