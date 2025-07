Noha csak a hónap elején lépett hatályba a helyi önazonosság védelméről szóló törvény, amelynek ráadásul a végrehajtási rendeletét még ki sem adta a kormány, sorra hozzák a betelepülést akadályozó rendeletüket a települések.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter még márciusban jelentette be, hogy mivel a kormány szerint pár száz településre veszélyt jelent a lakosságszám növekedése – például a budapesti agglomerációban, a Velencei-tó és a Balaton környékén –, sarkalatos törvényben gondolkodnak, melynek segítségével „megvédhetik magukat” ezek az önkormányzatok a túlzott mértékű betelepüléstől. A júniusban elfogadott jogszabályból az ingatlanvásárlás teljes tilalma ugyan végül kikerült, de az önkormányzatoknak lehetőségük lett az ingatlanszerzést elővásárlási jog biztosításával szabályozni, a betelepülést pedig a lakcímlétesítés tilalmával vagy feltételhez kötésével és adóztatással korlátozni.

A lehetőséggel azonban nem lakosságboom miatt valóban infrastrukturális nehézségekkel küzdő budai agglomerációban vagy a Balaton-felvidéken kezdtek el élni.

A dabasi járásban található Újlengyel,

a zempléni Taktaharkány,

a Heves megyei Pély

és a borsodi Mezőkeresztes képviselő-testülete már ki is hirdette a rendeletét,

Kiskunhalason pedig a polgármester jelentette be, hogy hamarosan jogszabályt alkotnak.

Újlengyelben és Mezőkeresztesen minden egyes beköltözésről a képviselő-testület vagy annak egy bizottsága dönthet, és akár személyes meghallgatásra is kötelezhetik a településre költözni szándékozókat. Amit biztosan nem a túlnépesedés indokol: Újlengyel lakosságszáma minimálisan nőtt az utóbbi tízegynéhány évben, míg a helyi önazonosságról szóló törvény adta lehetőségre elsőként lecsapó

Mezőkeresztesé mintegy 300 fővel csökkent az utóbbi tíz évben, a rendszerváltás időszakában pedig még 1500-zal többen éltek a kisvárosban.

Kiskunhalason a büntetett előéletűeknek tiltanák meg az ingatlanvásárlást és a lakcímlétesítést, legalább is ezt harangozta be Fülöp Róbert polgármester. A Heves megyei Pélyen nemcsak a büntetett előéletűeknek, hanem a büntetőeljárás alatt levők esetében is kizárnák a beköltözés lehetőségét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Taktaharkányban – ahol egyébként szintén csökken a népességszám – a legszigorúbbak: a beköltözőkkel szemben – ha vannak ilyenek – minden taktaharkányinak elővásárlási joga van, lakcímet pedig alapfokú végzettséggel nem is lehet létesíteni, mivel legalább középfokút várnak el.