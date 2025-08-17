hatoslottótelitalálat33. hét
Hatoslottó: 1 399 223 625 forintot nyert valaki ezekkel a számokkal

2025. 08. 17. 19:26
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 33. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok: 5 (öt) 15 (tizenöt) 29 (huszonkilenc) 33 (harminchárom) 37 (harminchét) 44 (negyvennégy).

Nyeremények:

  • 6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 1 399 223 625 forint.
  • 5 találatos szelvény 42 darab, nyereményük egyenként 398 660 forint;
  • 4 találatos szelvény 2007 darab, nyereményük egyenként 8 345 forint;
  • 3 találatos szelvény 33 254 darab, nyereményük egyenként 3065 forint.

