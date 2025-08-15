Két baleset is történt az M1-esen Budapest felé, kilométeres dugók alakultak ki

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán két baleset is történt péntek reggel, ezért torlódásra kell számítani az Útinform szerint.

A Herceghalom-Zsámbék csomópontnál két személyautó ütközött össze. A 26-os kilométernél a belső sávot lezárták, az egy sávra szűkült pályaszakaszon a torlódás már közel 7 kilométeres volt reggel fél kilenc körül.

A másik baleset a 61-es Tatabánya-centrum csomópontnál történt, a belső sávot lezárták, a torlódás emiatt már 3 kilométeresnél is hosszabb volt 9 óra előtt.