Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója azt írja a közösségi oldalán, hogy a múlt heti vonatkisiklást Rákosrendezőnél a vizsgálat előzetes megállapításai szerint emberi hiba okozta. Állítása szerint a balesetnek az azt megelőzően hetekig tartó átfogó felújításhoz semmi köze nincs.

Mint írta, a helyreállítási munkálatokhoz azért volt szükség újabb, rendkívüli vágányzárra, mert egy váltó olyan súlyosan megrongálódott, hogy a javításához külön alkatrészt kell legyártani.

Hegyi állítása szerint a MÁV-csoporton kívül álló hiba ellenére sem tartja elfogadhatónak, hogy egy hosszabb vágányzár után újabb kellemetlenségek érjék az erre közlekedő utasokat. Ezért a külön legyártott alkatrész cseréjét későbbi időpontra halasztják. Az érintett szakaszt ideiglenesen úgynevezett folyóvágánnyal pótolják, ami szintén megfelel a közlekedésbiztonság legszigorúbb feltételeinek.

A MÁV vezérigazgatója azt írta, a kisiklás során keletkezett további károk, a csatlakozó vágányszakaszok és a felsővezeték helyreállítását az elmúlt napokban elvégezték. A pályaszakaszt ma éjféltől vissza tudják adni a forgalom számára.